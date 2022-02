No liesmām izdevās glābt 64 cilvēkus, taču 26 no 90 sociālā aprūpes centra iemītniekiem gāja bojā. Ugunsgrēku "Reģos" uzskata par traģiskāko Latvijas vēsturē. Ugunsnelaimi izraisīja īssavienojums elektroinstalācijā. Pansionāts atradās vecā trīsstāvu muižas tipa ēkā, kurai bija piebūvēts mansarda stāvs.

Pavisam notikuma vietā strādājušas sešas VUGD autocisternas - divas no Alsungas posteņa, divas no Kuldīgas, viena no Liepājas brigādes Aizputes posteņa, viena no Ventspils un viena no Kuldīgas rajona Kurmāles pašvaldības ugunsdzēsības komandas.