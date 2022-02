Sākusies pieteikšanās aklo randiņu šova "Nākamā pietura: Mīlestība" jaunajai sezonai

Atrast to īsto cilvēku, kuru mīlēt no visas sirds un kopīgi piedzīvot priekus un bēdas, nav no tiem vieglākajiem uzdevumiem. Ja vēl esi sava sirdsāķīša meklējumos un esi gatavs jaunai avantūrai – piesakies TV3 veidotajam aklo randiņu šovam "Nākamā pietura: Mīlestība".