Kariņš: Sankcijas Krievijai varētu noteikt, ņemot vērā tās karaspēka palikšanu Baltkrievijā

Premjers atkārtoti pauda, ka mūsu valstij šajā situācijā tieša apdraudējuma nav, vēršot uzmanību, ka Baltijas valstīs atrodas karavīri no NATO 26 dalībvalstīm. Kariņš uzsvēra Latvijas dalības NATO un Eiropas Savienībā ( ES ) lomu.

Viņš uzsvēra, ka AP atbalsta Baltijas valstu ārlietu un aizsardzības ministru publiski pausto nostāju, ka sankcijas pret Krieviju būtu jāpiemēro nekavējoties, lai tādējādi izvairītos no turpmākas iespējamā konflikta eskalācijas. "Protams, tas nozīmētu arī uzdevumu Latvijai - sankcijas noteikti atstās iespaidu uz Latviju, par to nevajag būt ilūzijām. Šādā situācijā gan mūsu valsts makam, gan mūsu privātpersonām ir jājūtas drošām par to, ka valsts rūpēsies par viņu interešu un iespēju aizsardzību," sacīja Pūce.