Februāra otrā dekāde Latvijā. Krietni siltāks un mitrāks nekā ierasts

Vidējais nokrišņu daudzums Latvijā mēneša vidū bija 32 milimetri jeb 211% no dekādes normas. Lielākais nokrišņu daudzums - 58 milimetri - reģistrēts Madonā, bet vismazāk lija un sniga Daugavpilī, kur desmit dienu nokrišņu summa bija 15 milimetri.

Latgales un Zemgales lielākajā daļā nokrišņu daudzums mēneša otrajā dekādē bija 105-180% no normas, savukārt daudzviet Kurzemē un Vidzemē tas sasniedza 240-290% no normas, bet Zosēnos un Madonā - attiecīgi 309% un 337% no 1991.-2020.gada vidējā rādītāja.