VIDEO ⟩ Nepareiza adrese. Paciņa no Tukuma ceļo uz ASV un atpakaļ, tagad tā jāatmuito

Tukumniece ir neizpratnē par birokrātisko aparātu, kas liek atmuitot paciņu, kas izsūtīta no Latvijas. Tajā esošie cepumi un saldumi iegādāti Latvijā, līdz ar to arī visi nodokļi samaksāti mūsu valstī.

Sieviete runājusi ar vairākiem "Latvijas Pasta" darbiniekiem, visi kā viens norādījuši, ka sūtījums obligāti jāatmuito, jo tas saņemts no ASV. Nevienu darbinieku neesot mulsinājis fakts, ka sīkpakas izcelsmes valsts ir Latvija.

Bija sarunas ar astoņiem dažādiem "Latvijas pasta" operatoriem, visi skandina vienu – visi sūtījumi jāmuito. Gribu, lai pastāsta loģiku. Kāpēc sūtījumi, kas sūtīti no Latvijas, par kuriem visi nodokļi samaksāti, kādēļ vajadzīgs tos vēl atmuitot Latvijā. Tās ir liekas darbības, izlietoti resursi," stāsta Indra.

"Sūtījums ir atgriezts. Visi sūtījumi, kuri nāk no ārpus Latvijas, ir jāmuito.

"No tā (muitošanas) izvairīties nevar. Visas preces, kas atnāk no trešajām valstīm, pakļautas muitas uzraudzībai. Kā jau teicu, esam darījuši visu iespējamo, lai muitošanu maksimāli padarītu vienkāršāku.

Esam ar "Latvijas Pastu" vienojušies, ka viņi sazinās ar klientu, lai vienotos par to, kā visērtāk un klientam vienkāršākā veidā sūtījumu atmuitot. Var būt arī situācijas, kad klients vēlas koriģēt adresi un sūtīt uzreiz atpakaļ," skaidro VID Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.

Sūtījuma vērtībai nepārsniedzot 1000 eiro, to iespējams mutiski deklarēt. Par to jāinformē "Latvijas pasta" brokeri, kuri tālāko nokārtos. Tā ir Eiropas Savienības kopējā nostāja un arī Latvijā nav iespējams izvairīties no muitas uzraudzības.