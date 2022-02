"Es Esmu Mēs" ⟩ "Mamma necēlās, lai barotu bērnus, bet cūkām kartupeļi vienmēr bija." Bērnība alkoholiķu midzenī. Pieredzes stāsts

Irēna atminas, ka bijuši ilgāki laikposmi, kad vecāki par savām atvasēm pilnībā aizmirsuši parūpēties, tad bērni sevi aprūpēja, kā vien paši to mācēja, aptuveni 6 līdz 8 gadu vecumā. "Tajās nedēļās, kad viņi dzēra, bija labi, ka mums ir cūkas, jo cūku kartupeļus vienmēr tētis izvārīja.

Diemžēl viss izvērtās tā, ka dzēru arvien biežāk, kamēr vienā tādā reizē mani izvaroja. Un, tā kā biju izlēmusi, ka mana dzīve nebūs tāda kā vecākiem, es tajā pašā vakarā pārgriezu sev vēnas, lai to visu izbeigtu," atceras sieviete. Par laimi, pašnāvības mēģinājums nebija veiksmīgs, un Irēnai, kā viņa pati norāda, tika "dota otra iespēja".

"Pēc mēneša sapratu, ka no tās nelaimīgās reizes esmu palikusi stāvoklī. Veicu abortu, mainīju dzīvesvietu, darbu, vidi," par pagrieziena punktu savā dzīvē atklāj Irēna. "Sāku normāli pelnīt, apkārtējā vide, cilvēku labā attieksme pret mani, tas viss palīdzēja veidot savu dzīvi tādu, kādu es to gribēju. Mani darba devēji apmaksāja man mācības augstskolā, mudināja mācīties. Pati gāju pie psihologiem, narkologiem un salāpīju sevi kopā par savu naudu. Paralēli meklēju un atradu dažādus veidus, kā palīdzēt mammai, un, cik varēju, - palīdzēju brālim. Vecāki izšķīrās, un tētis pats tika galā - atmeta smēķēšanu, tad dzeršanu. Arī brālis izgāja cauri savam purvam, kamēr tika ar to galā.