Trešdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Skrīveriem, Kokneses šosejas (P80) posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Rēzeknes līdz Terehovai un autoceļa Grebņeva-Medumi (A13) posmā no Rēzeknes līdz Grebņevai.