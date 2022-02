"Medijos - tikai slaidas sievietes." Kā sevis gleznošana palīdzēja Sašai iemīlēt savu ķermeni

Līdz tam brīdim māksliniece neapjauta, ka viņa var gleznām stāstīt stāstus. Viņa vairāk bija ieinteresēta gleznošanas tehnikas apguvē, nevis konkrēta koncepta veidošanā. Gordone atklāja citus māksliniekus no Āzijas. Redzot to, kā viņi izpauž identitāti savos darbos, jaunā māksliniece no tā iedvesmojās, un tas būtiski ietekmēja viņas turpmāko radošo procesu.

Reizēm Gordona cenšas nedomāt par to, ka, gleznojot savu ķermeni, to izliek citu apskatei. Dažbrīd to ir grūti izdarīt, it īpaši, izejot klases priekšā un rādot darbu, kurā esi sevi uzgleznojis kailu. Viņa uzskata, ka sava radošuma izpaušana ir daudz nozīmīgāka par satraukumu. Tas viņai ļauj neuztraukties par domu, ka kāds gleznā redzēs viņas kailās krūtis.