Sankcijas pret Krieviju varētu atsaukties augstākā inflācijā un lēnākā ekonomikas izaugsmē, norāda banku analītiķi

Covid-19 pandēmija jau ir parādījusi mūsu ekonomikas noturību pret negaidītiem satricinājumiem, parādu līmenis Latvijā ir zems un salīdzinājumā ar Eiropas Savienības valstīm eksporta apmēri uz Krieviju ir mazi. Tomēr daudz kas būs atkarīgs no globālās ekonomiskās situācijas un to cik tālu eskalējas pašreizējā situācija. Ja notikumi nonāktu līdz Krievijas faktiskai izslēgšanai no globālās ekonomikas, tad tas vēl vairāk palielinātu globālās energoresursu cenas un šāds šoks negatīvi ietekmētu pasaules ekonomikas izaugsmi, un ietekme uz Latvija būtu būtiski lielāka," teica bankas "Citadele" ekonomists.