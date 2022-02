Dēls raud pie sava tēva mirstīgajām atliekām, kas atdus starp triecienraķetes vrakiem kādā piecstāvu dzīvojamo māju pagalmā Ukrainas pilsētā Čuhujivā. Šis ir tikai viens no skaudrajiem foto, kas uzņemts Ukrainā, valstij ceturtdien, 24. februārī, mostoties no Krievijas iebrukuma, vēstī ziņu aģentūras AFP reportieti no Ukrainas.