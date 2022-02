Zatlers: Arī Latvijā jāpretojas Krievijas centieniem, citādāk "karš var atnākt mūsu mājās"

Bijušais prezidents atzīmēja, ka patlaban ir grūti pateikt, kā sankcijas ietekmēs Krieviju, kas, iespējams, šim karam ir gatavojusies desmit gadus. Tas devis tai laiku sagatavoties arī sankcijām un Krievijai ir priekšstats, kādas tās varētu būt un kā mazināt to ietekmi.

"Sankcijas ir tikai viens no veidiem, kā Krieviju ietekmēt. Krievija ir jāizolē pilnīgi no visa. Aizvadīto gadu laikā tā ir kļuvusi par pašpietiekamu valsti. Krievijai neviens nav vajadzīgs, līdz ar to tā domā, ka var darīt, kā tai ienāk prātā. Krievija nepakļaujas nevienam - nevienam starptautiskam līgumam, nedz arī starptautiskajām vai juridiskajām normām," sacīja Zatlers.