SPRK: Novērojams būtisks cenu pieaugums gan dabasgāzei, gan elektroenerģijai

Ozola uzsvēra, ka līdz ar to dabasgāzes cenas Eiropas biržās atgriežas augstā līmenī, kāds tas bija decembrī.

"Labā ziņa, ka šobrīd, atšķirībā no decembra, esam krietni tuvāk apkures sezonas beigām, līdz ar to ir mazāks sezonālais spiediens uz gāzes pieprasījumu," pauda SPRK vadītāja, norādot, ka vienlaikus jārēķinās, ka dabasgāzes iesūknēšana Eiropas dabasgāzes krātuvēs notiks pie cenu līmeņa, kas ir būtiski augstāks par to, kāds bija iepriekšējā iesūknēšanas sezonā vai pie kāda esam pieraduši.