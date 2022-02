"Rimi Baltic" un "Maxima" uzņēmumu grupa pārtrauks Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču tirdzniecību

"Rimi Baltic" lēmums nozīmē, ka no šī brīža gandrīz 300 "Rimi" veikalos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā no sortimenta tiek izņemtas Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces, kā arī pārtrauks to importu no starptautiskajiem izplatītājiem.