"Sveiciens Latvijai!" Roberts Vaišļa no Latvijas uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu pārcēlās 2015. gadā. Viņš pašlaik nav pametis savu dzīvesvietu un vēl netaisās atgriezties Latvijā: "Kā saka, ukraini ar karu nepārsteigsi!"

Cilvēki zvana viens otram, prasa kā var palīdzēt. Man šodien no visas pasaules zvanīja un es līdz šai dienai nemaz nezināju, ka Kijevā ir tik daudz latviešu."

Toties ukraiņi Robertu patīkami pārsteiguši ar savu patriotiskumu: "Viņi nav nobijušies, nejūtu kapitulācijas noskaņu, lai gan situācija ir riebīga un, atklāti sakot, neprognozējama. Tas, kas šobrīd notiek, to neviens nevarēja gaidīt. Ne es, nekāds cits.

Robertam ir ļoti siltas jūtas pret Ukrainu. Latvietis uzsver, ka viņš jūtas pateicīgs Ukrainai, kurā viņš ir izveidojis veiksmīgu biznesu. "Tas viss, neskatoties ne uz manu tautību, ne uz to, no kurienes es esmu. Ļoti jaukas sajūtas - ļoti daudz labu draugu, jauku paziņu.

Ukrainā ir ļoti enerģiska tauta, kas mani pārsteidza, salīdzinot ar to, ko es piedzīvoju Latvijā, kur valda tāds naidīgums un izdegšana, šeit tas vēl nav."

"Jā, viss labi. Es dzīvoju netālu no lidostas, un tur, iespējams, kaut kur lidostas rajonā spridzina. Pagājušo nakti tai rajonā bija uzlidojums un, iespējams, tagad atkārtojas. Izskatās, ka miera šonakt nebūs."

24. februāra rīts, pulksten 5

"Šorīt es biju mājās, bija aptuveni 5 no rīta, kad mani pamodināja kolēģu zvani ar brīdinājumu un jautājumu: "Ko jūs darāt? Vai jūs zināt, kas šobrīd notiek?" Noklausījos Kremļa saimnieka runu un no tā brīža vairs gulēt nesanāca, sekojām līdzi notikumiem un ziņām, iepirkām pārtiku, cik vien tas bija iespējams un sagatavojām koferus," par 24. februāra rītu, kad Ukraina pamodās no sprādzieniem nevis saviem modinātājiem, izsakās Roberts.