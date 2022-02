ĀM paziņo svarīgu informāciju Latvijas valstspiederīgajiem par izceļošanu no Ukrainas

‼️ PAPILDINĀTS! Svarīga informācija Latvijas 🇱🇻 valstspiederīgajiem par izceļošanu no Ukrainas 🇺🇦 ☎️ Tālrunis saziņai +371 26337711 https://t.co/taBQTOr7B0

Jau ziņots, ka vēlmi no Ukrainas izceļot izteikuši 23 valstpiederīgie, tādēļ no Rīgas tiek organizēti vairāki autobusi šo cilvēku izvešanai no valsts, piektdien intervijā Latvijas Radio pauda Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).