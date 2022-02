Krievijas noziedzīgā režīma vadītājs Putins paziņoja par militāras operācijas sākšanu Ukrainā. Bailes un bažas par to pasaulē valdīja jau kādu laiku, bet līdz pēdējam brīdim bija cerības stars - varbūt Krievija piekāpsies un neiegrūdīs Ukrainu un visu Eiropu jaunā krīzē. Taču karš Ukrainā notiek. Tā ir realitāte. Un no tās nevar izvairīties. No tās nav iespējams noslēpties. Ukraina nav vainīga, ka Krievija sāka karu. Krievija ir vainīga, ka nolēma uzbrukt valstij, kas iestājās par savu brīvību.