Latvija nodrošinās mītnes vietu, pārtiku un cita veida palīdzību Ukrainas pilsoņiem, kuri no savas valsts izceļo Krievijas militārā iebrukuma dēļ, informēja Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļā.

Ja, ierodoties Latvijas teritorijā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, par to jāinformē robežšķērsošanas vietā strādājošā Valsts robežsardzes amatpersona vai jāzvana uz 113.

Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, interesenti ir aicināti zvanīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz telefona numuru 67209400, kas pieejams no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.30 līdz 16. Savukārt piektdien pārvalde ir sasniedzama no plkst.9 līdz 15.