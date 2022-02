Krievijas noziedzīgā režīma iebrukums Ukrainā rit ceturto dienu. Otro dienu sazinos ar Viktoriju no Kahovka s . Svētdien, 27. februārī, Nova Kahovkas HES pilnībā ir krievu karaspēka ieņemts. Tikmēr no šāviņiem bunkurā savas daudzstāvu mājas pagrabā patveras Viktorija. Un viņas trīs gadus vecā meitiņa.

Pēc plkst. 5 no rīta iedzīvotāji pamodušies no sirēnu skaņām. Ap pusastoņiem no rīta Viktorija ziņo, ka viņu par notiekošo lūdz uzrakstīt galvenajiem ziņu kanāliem.