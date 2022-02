Re:Check ⟩ Kremļa dezinformācija kara attaisnošanai – kādi vēstījumi un kas to izplata Latvijā?

Kremļa komunkācijā pastiprināti lietots arī vārds “ķīmiskie”, ko Krievija dezinformācijā izmanto, vainojot Ukrainu ķīmisko un cita veida ieroču izmantošanā. Tāpat daudz biežāk izmantotas norādes uz Ukrainas it kā gatavošanos ražot un izmantot kodolieročus. Ukrainai to nav, tā no kodolieročiem atteicās deviņdesmito gadu sākumā apmaiņā pret drošības garantijām no ASV, Krievijas un Lielbritānijas. Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra, kas ir uzraugošā struktūra šajā jomā, apliecinājusi, ka tā nav manījusi nekādas pazīmes, kas liecinātu par centieniem Ukrainā virzīt kodolmateriālu izmitināšanu citiem mērķiem kā vien miermīlīgiem, raksta BBC.