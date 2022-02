VIDEO ⟩ "Tas nav jūsu karš." Bijušais Baltkrievijas desanta brigādes komandieris aicina baltkrievu karavīrus nepiedalīties svešā karā

"Neviens no operācijas mērķiem nav sasniegts. Nav izdevies ieņemt ne Kijevu, ne kādu no apgabalu centriem. Krievijas armija jau stipri novārdzināta, bet ukraiņi izturējuši visgrūtākās pirmās 72 stundas, veiksmīgi tikuši galā ar mobilizāciju, saorganizējušies, noslīpējuši loģistiku, saņēmuši no visas pasaules gan morālu, gan militāri tehnisku atbalstu, un, galvenais, ieraudzījuši, ka tie, kas viņiem uzbrūk, ir parastie mirstīgie, pārstājuši baidīties, sajutuši uzvaras garšu. Šī armija neatkāpsies un nepadosies."