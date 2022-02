Svētdien, 27. februārī, Mariupolē, kur ukraiņi cenšas atvairīt noziedzīgā Krievijas režīma uzbrukumu, Krievijas kaujinieku sarīkotā apšaudē nāvējoši ievainota sešus gadus veca meitene, vēsta "Associated Press".

"Vedam viņu, vedam viņu! Mēs to varam!" Kliedza slimnīcas darbinieks, stumdams meitenīti uz slimnīcu.



"Parādiet to Putinam! Šī bērna acis un raudošos ārstus," "Associated Press" fotogrāfam teicis viens no mediķiem.