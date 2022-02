"Puiši, es negribu ar jums naidoties." Baiba Sipeniece-Gavare dalās jaunās pārdomās

"Jā, es varu protestēt pie Krievijas vēstniecības - es to darīšu vēl. Jā, es varu ziedot - es to darīju un darīšu vēl. Jā, es varu dot pajumti ukraiņu bēgļiem, un es to darīšu. Es esmu sakārtojusi X stundai somu, bet es nekad to negribēšu vērt vaļā," video saka Sipeniece-Gavare.