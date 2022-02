Beidzoties valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai, no 1. marta tiek mīkstināti Covid-19 dēļ noteiktie drošības pasākumi. "Apollo" apkopoja svarīgo informāciju.

Drošības pasākumu mazināšanas no 1. marta:

No 15. februāra līdz 1. aprīlim pārcelta prasība pēc balstvakcinācijas sertifikāta pakalpojumu saņemšanai.

Nosacījumi pakalpojumu sniegšanai un tirdzniecībai no 1. marta

Kā zināms, Ministru kabinets, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", ir lēmis par pakāpenisku drošības pasākumu mazināšanu no šā gada 1. marta, tai skaitā atceļot Covid-19 sertifikātu izmantošanu tirdzniecībā un lielākajā daļā pakalpojumu sniegšanā.

No 1. marta atcelta prasība pēc Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta pakalpojumiem, kas tiek sniegti ārā, tirdzniecībā, kā arī individuāli sniegtos pakalpojumos, kur tiek lietota sejas maska un nav tiešs kontakts ar pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedriskajā transportā no 1. marta atceļ ietilpības ierobežojumus; FFP2 respiratori vai medicīniskās sejas maskas obligātas

Beidzoties valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai, no 1. marta vairs nebūs spēkā sabiedriskā transporta ietilpības ierobežojumi un atcelti ierobežojumi braukšanas maksas atvieglojumu pašvaldību sabiedriskā transporta maršrutos pilngadīgām personām bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Respiratoru vai medicīnisko masku lietošana sabiedriskajā transportā, taksometros un pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir obligāta arī visiem sabiedriskā transporta darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar pasažieriem (piemēram, kontrolieris, konduktors, transportlīdzekļa vadītājs), un vadītājam, ja vadītāja kabīne nav pilnībā atdalīta no salona.

Izglītības iestādes izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas var lietot tikai skolas vecuma bērni no septiņu līdz divpadsmit gadu vecumam.

No 1. marta pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības procesā

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, no 1. marta skolās turpināsies skolēnu (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē) un nodarbināto testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Tāpat saglabājas prasība regulāri vēdināt mācību telpas un ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļu lietošana, roku mazgāšana u.c.).

Spēkā vairs nebūs prasība par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo un grupu lielumu, taču ikviena izglītības iestāde aicināta izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat tiek rekomendēts ievērot distanci.

Pagaidām saglabājas prasība izglītības iestādēs lietot nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas iepirktas izglītības iestāžu vajadzībām. Vienlaikus noteikts, ka no 2022. gada 1. marta līdz 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, varēs pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības procesā iekštelpās sejas maskas var nelietot 1.–3. klašu bērni (tajā skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās).

Tiek saglabāta iespēja izglītības iestāžu izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo asistentiem neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja izglītības iestādēs tiek veikts Covid-19 rutīnas skrīnings (to neveic bērniem pirmsskolas izglītības pakāpē), lai pēc iespējas agrīnāk atklātu inficēšanās gadījumus. Šis regulējums attiecībā uz izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo asistentiem piemērojams līdz 31. martam.

Publiski āra pasākumi līdz 3000 dalībniekiem

No 1. marta mainās ieceļošanas noteikumi

Saskaņā ar valdības lēmumu no 1. marta ieceļošanai Latvijā paliek spēkā prasība - sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Vienlaikus atcelta prasība pildīt covidpass.lv, savukārt prasība pēc ieceļošanas doties pašizolācijā ir atcelta jau no 16. februāra.

No 1. marta ieceļošanai Latvijā nebūs nepieciešams būtisks iemesls. Vienlaikus tiks turpināta ieceļotāju sadarbspējīgo sertifikātu un testu rezultātu kontrole, nodrošinot vienādas prasības ieceļotājiem neatkarīgi no ieceļošanas valsts. Ieceļotājiem no valstīm, kas nenodrošina sadarbspējīga Covid-19 testēšanas sertifikāta izsniegšanu, negatīvam Covid-19 testa rezultātam jābūt izceļošanas valsts valodā vai angļu valodā papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē). Valstis, kas nodrošina sadarbspējīgus medicīniskos dokumentu.