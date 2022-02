"Šis brīdis pieprasa stingru pozīciju." "Prāta vētra" nāk klajā ar paziņojumu, kurā nosoda Putina agresiju

Tāpat mēs pārdzīvojam arī par tiem draugiem un "Prāta vētras" faniem no Krievijas , kuri mums raksta, ka izjūt dziļu kaunu un izmisumu par notiekošo, un ka viens agresīvs diktators var nostādīt visu tautu un Krievijas nākotni neapskaužamā situacijā. Mēs esam, kopā arī ar jums. Gribam atkārtoti uzsvērt, ka visi iecerētie pavasara koncerti Krievijā ir atcelti. Arī jebkādi nākotnes plāni kara situācijā ir vienkārši neapspriežami.

Kaupers dalījās pārdomās par kultūras politisko nozīmi: "Arī par to, ka tikko piedalījāmies Ukrainas atbalsta koncertā, pie Kongresu nama. Man ir daudz jautājumu. Vai tiešām kāds ir privatizējis iespēju izteikt līdzjūtību un atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši nelaimē? Vai to nevar darīt ikviens, kurš to vēlas darīt? Vai tiešām sports, kultūra un māksla vairs nav tās jomas, kuras var veicināt draudzību tautu un cilvēku starpā?"