"Negribēju iesaistīties, bet..." Mairis Briedis nāk klajā ar plašākiem izteikumiem par karu Ukrainā

Tikmēr Brieža aroda brāļi no Ukrainas Vasīlijs Lomačenko un Oleksandrs Usiks paziņojuši, ka iestājas Ukrainas armijā.

Briedis gan iepriekš no sociālo mediju lietotāju puses saņēma kritiku par to, ka no savu publikāciju komentāru sadaļas dzēš komentārus, kuros rakstīts "Slava Ukrainai" vai arī līdzīgas tematikas teksti.