Politologs uzskata, ka Krievijas mērķis varētu būt Kijevas ielenkšana vai ieņemšana

Pēc profesora paustā, lai aplenktu pilsētu, Krievijas puse var izmantot dezinformāciju, iebiedēšanu un citus paņēmienus, lai liktu iedzīvotājiem pamest pilsētu un tajā paliktu vien karavīri. Mērķis būtu ieņemt valdības un prezidenta kvartālu Kijevā un iznīcināt to vai arī sagūstīt, kas no Krievijas interešu viedokļa būtu vēlamāks variants, norādīja Skudra.

"Otrs attīstības virziens ir saistīts ar Ukrainas dienvidaustrumu reģionu. Ukraiņiem ir relatīvi spēcīgs karaspēka grupējums, kas cīnās ar no Luhanskas un Doņeckas teritorijas nākošajiem separātiskiem un Krievijas karaspēku. Savukārt no Krimas izgājušais karaspēks cenšas nonākt grupējuma aizmugurē, lai to ielenktu un iznīcinātu," sacīja Skudra.