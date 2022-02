Saeimas sēdes pēc ilgāka pārtraukuma notiks klātienē

Mūrniece norādījusi, ka ceturtdien Saeimā varētu pieņemt likumu, kas nostiprinās iespēju Latvijā uzņemt kara bēgļus no Ukrainas, ļaujot viņiem uzturēties un strādāt Latvijā. Saeimas priekšsēdētāja pauda cerību, ka no valdības vēl gaidāmais likumprojekts būs atbilstoši sagatavots, lai ceturtdien to varētu pieņemt galīgajā lasījumā.