Aizvadītajā nedēļā Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 34%

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja cenu pieauguma tendencei Ziemeļvalstīs. Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja arī par 33% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, plūsmas no Somijas bija par 7% mazākas, kā arī plūsmas no Krievijas kritās par 14%.