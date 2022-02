Latvijā turpina samazināties saslimstības ar Covid-19 rādītāji

No visiem veiktajiem testiem 12,3% jeb 16 842 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87,7% jeb 120 022 testi - pārējiem iedzīvotājiem. No visiem iepriekšējā nedēļā jaunatklātajiem Covid-19 gadījumiem 55,7% bija vecuma grupā 20 līdz 59 gadiem, 30,8% - vecuma grupā līdz 19 gadiem, bet 13,5% - vecuma grupā no 60 gadiem un vecākiem cilvēkiem.