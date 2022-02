Koalīcija vienojas, ka izglītību tikai valsts valodā ieviesīs sešu gadu laikā

Saeimai jau šonedēļ būs jāskata Nacionālās apvienības (NA) piedāvātie grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem partija piedāvā jau no nākamā mācību gada Latvijā pilnībā pāriet uz izglītību tikai latviešu valodā. NA piedāvā ar 2022./2023.mācību gadu pilnībā pāriet uz mācībām latviski gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības posmā.

Koalīcijā idejai kopumā ir atbalsts, taču ne tik straujā tempā, kādā to piedāvā NA.

Praksē tas nozīmētu pakāpenisku atteikšanos no mazākumtautību valodas mācību programmām, sākot ar 2023./2024.mācību gadu attiecībā uz 1.-7.klašu skolēniem, kuri no šī mācību gada sāktu mācības latviešu valodas plūsmā jeb vienā programmā, skaidroja ministre.

Pirmsskolās, arī tajās, kur ir mazākumtautību programmas, jau tiek izmantota latviešu valodas programma, atzīmēja Muižniece. Svarīgi ir saglabāt iespēju moduļu vai atsevišķu kursu veidā joprojām apgūt mazākumtautību valodu, vēsturi, kultūru un ģeogrāfiju, it īpaši rēķinoties ar to, ka Latvijā var nonākt liels skaits kara bēgļu no Ukrainas, sacīja politiķe.