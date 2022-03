No trešdienas "Pfizer" balstvakcīnu varēs saņemt jaunieši no 12 gadu vecuma

Līdz šim "Comirnaty" bijusi apstiprināta Eiropas Savienībā divu devu primārās vakcinācijas kursam pusaudžiem, kā arī pieaugušajiem un bērniem no piecu gadu vecuma. Tāpat "Comirnaty" balstvakcīnas lietošana ir bijusi apstiprināta pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.

Kā MK sēdes laikā norādīja veselības ministrs, balstvakcinācijas veikšanai bērniem no 12 gadiem 28.februārī tika saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums.

Ja medicīnisku vai citu formālu iemeslu dēļ balstvakcinācija jauniešiem vecuma grupā no 12 gadiem tomēr ir nepieciešama, tad to var darīt atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras atzinumam.

Vakcīnas primārais kurss ir apstiprināts pusaudžiem vecumā no 16 līdz 17 gadiem kopš 2021.gada februāra un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem - kopš 2021.gada maija. Dalībvalstīs, kurās ir izvērstākas vakcinācijas kampaņas, primārās vakcinācijas kursu šobrīd pabeiguši vairāk kā 80% pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem, informēja ZVA.