VIDEO ⟩ "Uz katra stūra – tikai karš." Latviete savās mājas uzņem divas ukraiņu sievietes un piecus bērnus

"Mēs ar bērniem negribējām bēgt, bet, kad no rīta pamodāmies no lidmašīnu skaņas, nolēmu doties.

Mamma, tētis, māsa pagaidām palika. Mēs dzīvojam ciematā. Tur ir govis, viņu to visu negribēja atstāt.

Ceļš no Ivanofrankovskas apgabala, netālu no Ļvivas, līdz Latvijai viņiem prasījis 36 stundas. Garās auto rindas, lai bēgtu no kara, bijis pārdzīvojums visiem.