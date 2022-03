Latvijas PEFC pārstāvji vēršas starptautiski ar lūgumu neiepirkt koksni no Krievijas un Baltkrievijas

Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, PEFC Latvijas Padome mudina Starptautiskā PEFC valdi ātri izsludināt paziņojumu visām iesaistītajām pusēm - nacionālajiem pārstāvjiem, sertifikātu turētājiem, sertifikācijas organizācijām, ka visa Krievijas un Baltkrievijas koksne un sertificētie materiāli, tostarp materiāli no jebkuriem sertificētiem avotiem, atzīstami par konfliktu koksni, tāpēc tie nedrīkst nonākt pasaules tirgū! Šobrīd šādu lūgumu ir izsūtījuši Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas PEFC pārstāvji.

"Pasaules tirgū nedrīkst nonākt neviens kubikmetrs koksnes un tās materiālu no agresoru valstīm, Krievijas un Baltkrievijas, lai ienākumus izmantotu kā līdzekļus kara atbalstam neatkarīgā Ukrainas valstī!" biedrības lūgumu komentē tās valdes loceklis Mārtiņš Ailts.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma ir starptautiska, nevalstiska, neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tā darbojas kopš 1999. gada un meža sertifikācijā piesaista neatkarīgus trešās puses auditorus.