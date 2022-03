Ārpolitikas eksperte: Ķīna situāciju Ukrainā redz kā iespēju pārskatīt attiecības ar Rietumiem

Eksperte atklāja, ka pagaidām nekādu līdzjūtību Ukrainai no Ķīnas nesagaidīsim, bet var redzēt, ka Ķīnas pozīcija ir bijusi atturīga.

Bērziņa-Čerenkova pauž, ka, no vienas puses, redzam, ka Ķīna Krieviju nenosoda. "Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvji runā, ka šādi konflikti veidojas, ja lielvalstis "noliek pie sienas". Ķīna saprot Krievijas bažas par drošības arhitektūru Eiropā, taču tajā pat laikā Ķīnas starptautiskie mediji nelieto, piemēram, tā dēvētās Luhanskas Tautas republikas nosaukumu, bet sauc to par Luhansku," saka Bērziņa-Čerenkova.

Ārpolitikas pētniece domā, ka šis ir laiks Ķīnai parādīt Rietumiem, kur tā var būt noderīga - atturoties ANO Drošības padomē, Ķīna meklējot, kur tā var iegūt. "Arī Krima no Ķīnas puses nav atzīta. Ķīna ļoti uzmanīgi pārvalda visu, kas saistās ar viņu teritoriju, jo viens no viņu centrālajiem uzskatiem ir absolūta suverenitāte - "viss, kas ir mūsu robežās, to kontrolējam mēs"," saka Bērziņa-Čerenkova, "Tas ir arī Ukrainā - Ķīna uzskata, ka valstu suverenitāte ir jārespektē konkrēti, piemēram, Ukrainu mediju virsrakstos nepieminot."