Ukrainas ministrs: Krievijas noziedzīgā režīma karavīri ar virsniekiem padodas gūstā

"Godājamie ukraiņi! 147 aizsardzības stundas. Notikumu raksturs mainās. Krievijas okupanti cenšas kaut kā noturēt savu vienību kaujas spējas. Bet tas tiem sanāk arvien sliktāk un sliktāk. Par to liecina vairākkārtīgi fakti, kad gūstā padodas Krievijas karavīri ar virsniekiem. Kā arī atsakās turpināt uzbrukumu," apliecināja ministrs.

Ienaidnieks, nobijies no tieša kontakta ar Ukrainas aizstāvjiem un aizstāvēm, pārgājis pie mierīgo pilsētu apšaudes no lielāka attāluma.

"Aviācijas un raķešu triecieni no Krievijas un Baltkrievijas teritorijas pa dzīvojamiem namiem, dzemdību namu apšaude ar daudzstobru reaktīvajām raķešu palaišanas sistēmām - tā ir gļēva uzvedība no to puses, kam nav goda.