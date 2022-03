VIDEO ⟩ Skolēnus Krievijā "baro" ar dezinformāciju par "specoperāciju Ukrainā"

Vēlāk ar "kara vēstures" ekspertu Pjotru Iškovu tiek apspriesta krievvalodīgo "apspiešana", ko Krievijas varasiestādes izmanto kā ieganstu "specoperācijai Donbasā" (Krievija kara pirmajās sešās dienās to sauca tieši tā, lai gan tobrīd uzbrukumi Ukrainai norisinājās ne tikai no austrumiem, bet arī no dienvidiem un ziemeļiem). Piemēram, krievu valodas lietojuma ierobežošana apkalpojošajā sfērā vai izglītības jomā.