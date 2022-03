Uzzini, kurās pašvaldībās aizvadītajā diennaktī atklāti visvairāk Covid-19 gadījumi

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1631 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1479 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1315 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikts 597 saslimušajiem. Kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēti 192 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 176.

No konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 3254 cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 5646 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 19 452 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 45,8% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 6756,8 līdz 6614,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 3184,9 līdz 3069,4.

No 15 mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, vēl trīs bijuši 90 līdz 99 gadus veci. No tiem desmit bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet pieci - vakcinēti.