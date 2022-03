Pentagons piebilda, ka 230 raķetes tika palaistas no mobilajām palaišanas iekārtām, kuras Krievija atvedusi uz Ukrainu. Vēl 160 raķetes tika palaistas no Krievijas teritorijas, 70 - no Baltkrievijas, un 10 - no Krievijas karaflotes kuģiem Melnajā jūrā.