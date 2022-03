Kuleba: Ja NATO nepalīdzēs slēgt Ukrainas gaisa telpu, alianse būs līdzatbildīga par kara sekām

"Krievija mēģina iznīcināt Ukrainu ar tādu pašu taktiku, ar kādu tā iznīcināja Sīriju. Mēs nedrīkstam to pieļaut Eiropas sirdī," liecina laikraksta "Ukrainska Pravda" rīcībā nonākušais Kulebas paziņojums NATO .

"Ja jūs to neizdarīsiet, jums būs jādala atbildība par to Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvībām un ciešanām, kas mirst no krievu lidmašīnu raidītām raķetēm," brīdina Kuleba.