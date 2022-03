"Kad dzirdēju pirmos sprādzienus, es izskrēju no mājas, lai izlaistu savus suņus no voljēriem. Cilvēki krita panikā, pameta savas mašīnas. Man bija ļoti bail," viņa stāsta.

Taču šajās sarunās un pat pēc video nosūtīšanas no smagi bombardētās dzimtās pilsētas Aleksandra nespēj pārliecināt savu māti par briesmām, kurās viņa atrodas.

Parasti ukraiņiem ir ģimene aiz robežas Krievijā. Un dažiem, piemēram, Aleksandrai, ar krievu radiniekiem ir pretēja izpratne par konfliktu. Viņa uzskata, ka tas ir atkarīgs no stāstiem, ko viņiem stāsta stingri kontrolētie Krievijas mediji.

Krievijas mediji norāda, ka draudi Ukrainas civiliedzīvotājiem nenāk no Krievijas bruņotajiem spēkiem, tos rada ukraiņu nacionālisti, kuri izmanto civiliedzīvotājus kā dzīvos vairogus.

Krievijas valsts televīzijas kanāli attaisno karu, vainojot Ukrainu agresijā, un turpina to dēvēt par "īpašu atbrīvošanas operāciju".

Mihailam, labi pazīstamam Kijevas restorāna darbiniekam, nav bijis nedz laika, nedz vēlēšanās skatīties Krievijas televīzijas pārraides par iebrukumu. Kad sākās apšaudes Ukrainas galvaspilsētā, viņš un viņa sieva koncentrējās uz to, kā aizsargāt savu sešgadīgo meitu un mazuli.

Naktī viņu bērni pamodās no sprādzieniem un nevarēja beigt raudāt. Ģimene pieņēma lēmumu pārcelties uz dzīvi Kijevas nomalē un pēc tam doties bēgļu gaitās uz ārzemēm.

Viņš bija pārsteigts, ka nav saņēmis ziņas no tēva, kurš mitinās klosterī netālu no Ņižņijnovgorodas Krievijā. Viņš piezvanīja tēvam un aprakstīja notiekošo. Viņa tēvs atbildēja, ka tā nav taisnība - kara nav un patiesībā krievi glāba Ukrainu no nacistiem.