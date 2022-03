LU zinātnieki izstrādā jaunu, unikālu antidotu pret radioaktīvo starojumu

"Šobrīd varam būt mierīgi - Zaporižjas AES teritorijā īstenotā apšaude nav izraisījusi radioaktīvo vielu noplūdi, bet tas nenozīmē, ka esam no tā pasargāti arī turpmāk. Ja kādā AES notiktu, piemēram, reaktora sprādziens, kā tas savulaik notika Černobiļā, tad piesārņojuma nonākšana Latvijas teritorijā ir tikai dažu stundu jautājums, ņemot vērā tam labvēlīgos apstākļus. Tāpēc gan Latvijas armiju, gan arī iedzīvotājus ir svarīgi nodrošināt ar antidotiem, kas pasargātu no piesārņojuma uzkrāšanās organismā," teikts paziņojumā.

Nevajag masveidā izpirkt un lietot jodu

Pirmā asociācija, kas cilvēkiem radusies pēc šī rīta ziņām ir tāda, ka steidzami jālieto jods. Tas tāpēc, ka viena no radioaktīvajām vielām, kas varētu veidoties kodolavāriju un incidentu gadījumos, ir joda radionuklīdi. Lai pasargātu organismu no to uzkrāšanās vairogdziedzerī, var uzņemt jodīda tabletes. Tas neļautu radioaktīvajam jodam uzkrāties, radot joda piesātinājuma aizsardzības barjeru.