"Cilvēki Ukrainā ir mūsu cilvēki." Krievijas iedzīvotāji pamet valsti caur Somiju

Daži cilvēki vēlas izkļūt no Krievijas, jo nepārtraukti klīst baumas, ka prezidenta Vladimira Putina valdība drīzumā varētu ieviest valstī karastāvokli, lai nepieļautu masu protestus pret iebrukumu Ukrainā.

Apturot lidojumus uz Eiropu, vienīgā izeja no valsts ir ar automašīnu - šķērsojot šo robežu - vai ar vilcienu.

BBC uzrunāja kādu gados jaunu krievu sievieti, kura devās prom uz Rietumiem – vienu no laimīgajām, kurai bija ES vīza vēl pirms sankciju izsludināšanas. Viņa bija izmisumā par notiekošo.

Atgriežoties Helsinkos, vilciens no Sanktpēterburgas iebrauc, vedot vēl simtiem cilvēku, kuri vēlas bēgt no Krievijas. Lielākā daļa vietu vilcienos ir pilnībā aizņemtas, un biļešu cenas strauji pieaug.

Naudas apjoms, ko drīkst ņemt līdzi no Krievijas izbraucošie pasažieri, ir ierobežots. Rublis ir sabrukuma stāvoklī; Krievijas ekonomiku apdraud sankcijas un fakts, ka to pamet daudzi lielie Rietumu uzņēmumi. Krievijas valdība izmisīgi cenšas izvairīties no sankcijām pret bankām.