Kumulatīvais rādītājs turpina sarukt, bet jauno inficēšanās un nāves gadījumu skaits mazliet pieaug

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 2895 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 4859 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 16 567 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 46,8% bijuši pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars diennakts laikā pieaudzis par 4,4 procentpunktiem.

No 25 piektdien mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 13 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet trīs bijuši 90 līdz 99 gadus veci. No mirušajiem 18 cilvēki bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet septiņi - vakcinēti.