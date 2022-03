Krievijas spēki sākuši ar smagajiem ieročiem apšaudīt evakuēt paredzēto Volnovahu

"Plkst.11.54 Krievija sāka apšaudīt Volnovahas pilsētu no smagajiem ieročiem. Kā jūs zināt, no 5.marta deviņiem no rīta mums bija vienošanās, ka mēs izveidosim divus humānos koridorus - uz Volnovahu un Mariupoli. Es konstatēju to faktu, ka Krievija pārkāpusi vienošanos, pat ar Sarkanā Krusta starpniecību, neturēja savas saistības un apšauda Volnovahas pilsētu," preses brīfingā pavēstīja Vereščuka.