VIDEO ⟩ "Sāp viss, un tad tu nejūti neko." Bērnu ārste Dana par situāciju Ukrainā

Isarova uzrunā sacīja: "Kādreiz tās sāpes ir tik milzīgas, ka liekas, ka visas pasaules lādiņi, visas atombumbas uzsprāgst tev dvēselē. Sāp viss, un tad tu nejūti neko. Un tad ir reizes, kad tev liekas, ka tev visu gaisu izsūc no plaušām un ka tu nevari paelpot.

Tik, cik dziļas ir manas sāpes, tik arī dziļa ir mana pateicība katram no jums. Es to esmu teikusi iepriekš, un es to teikšu vēlreiz – jūs neesat piliens okeānā. Jūs esat okeāns. Un nu jau jūs esat cunami, kurā nogrims Putins un viņa režīms. Slava Ukrainai!"