Sankciju piemērošana Latvijā – Avena piemērs: iestādes kavējas arestēt īpašumus

​Eiropas Savienības sankcijas par Krievijas noziedzīgo iebrukumu Ukrainā ir skārušas ne tikai Krievijas politiķus un amatpersonas, bet arī oligarhus. Latvijā zināmākais no tiem ir Pjotrs Avens, latviešu strēlnieka mazdēls, kurš pirms dažiem gadiem saņēma Latvijas pilsonību līdz galam neizprotamā procesā. Latvijā ar viņu ir saistīts daudz lietu – labdarības fonds "Paaudze", mūzikas festivāls "Rīga-Jūrmala", iecere veidot muzeju Rīgā – līdz ar to daudz ir arī ar Avenu saistītu īpašumu. Tomēr ar to iesaldēšanu Latvijai neveicas tik ātri kā ar Triju Zvaigžņu ordeņa atņemšanu, ziņo LTV raidījums "De Facto".