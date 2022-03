Saites kremlī, bizness Latvijā: kuri Putina audiences apmeklētāji saistīti ar Latviju?

​Pjotrs Avens bija vienīgais ar Latvijas pilsonību, bet ne vienīgais ar Latviju saistītais Krievijas oligarhs, kurš 24. februārī, dienā, kad Krievija sāka karu Ukrainā, bija audiencē pie Putina; un ne vienīgais no viņiem, kam piešķirts Latvijas valsts apbalvojums. Vismaz vēl trīs uzņēmēji no Putina viesiem ir labuma guvēji lieliem mūsu valstī strādājošajiem uzņēmumiem, kas veidojuši būtisku daļu no šeit esošā Krievijas kapitāla un viens no viņiem ir arī Latvijas Atzinības krusta kavalieris, ziņo LTV raidījums "De Facto".