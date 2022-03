Putins karam Ukrainā gatavojies jau kopš nokļūšanas Krievijas līdera amatā

"Ja ASV nevēlas sākt karu, jums ir atklāti jāatzīst visai cilvēcei, ka ASV vairs nav unikālais pārspēks. Atzīstiet to un nebūs kara. Bet mēs saprotam, ka mūsu pozīcija ir tāda, ka ejam cīņā līdz pat galam, lai ikvienam parādītu, ka ASV vairs nav unikālais pārspēks. Tas ir ļoti nopietni. Jo mēs pavisam nopietni nodemonstrēsim un apstiprināsim, ka mēs ieejam multipolārā pasaulē. Situācija Sīrijā, Ukrainā - jebkur, ir tikai un vienīgi mēģinājums to pierādīt. Mēs to nevēlamies, bet saprotam - ja mēs par to nebūsim gatavi maksāt visu cenu, mēs tur nenokļūsim," norādīja Dugins.