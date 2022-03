Polija atkārtoti noliegusi plānus nodot Ukrainai savus iznīcinātājus

Ukrainas parlaments pat precizēja, ka 28 "MiG-29" būs no Polijas, 12 no Slovākijas un 16 no Bulgārijas, kā arī 14 lidmašīnas "Su-25" no Bulgārijas. Taču vēlāk šīs ES valstis oficiāli paziņoja, ka nedomā Ukrainai nodot kaujas lidmašīnas.