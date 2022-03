VIDEO ⟩ "Es ceru, ka arī krievi mīl savus bērnus." Stings ar emocionālu dziesmu iestājas pret noziedzīgo Putina režīmu

"Russians" ir dziesma Stinga debijas soloalbumā "The Dream of the Blue Turtles". Tā vēsta par auksto karu. Tajā Stings dzied: "Nav monopola uz veselo saprātu, abpus politiskajam žogam. Mums ir viena un tā pati bioloģija, neatkarīgi no ideoloģijas. Ticiet man, kad es jums saku. Es ceru, ka arī krievi mīl savus bērnus."